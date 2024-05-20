Алтайский священник обвенчал две пары в исправительной колонии

В храме при ИК-3 УФСИН России по Алтайскому краю прошел обряд венчания, сообщила пресс-служба УФСИН.

Венчание провел протоиерей Михаил Жуйков, окормляющий исправительную колонию №3. В храме в честь Святого благоверного князя Владимира священнослужитель обвенчал две пары.

Для венчания супруги сначала предварительно исповедались и причастились. Протоиерей Михаил Жуйков разъяснил супругам значимость и ответственность «церковного брака», призвал беречь друг друга и пожелал мира и понимания.

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