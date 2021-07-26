Алтайский священник, попросивший Илона Маска научить строить ракеты, через год ответил на критику

Барнаульский священник Александр Микушин опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» ответ эксперту российского ракетостроения, который еще год назад раскритиковал батюшку.

Свою публикацию Микукшин назвал «инженер-конструктор космической техники против священника».

Летом 2020 года батюшка попросил основателя SpaceX Илона Маска научить россиян делать ракеты.

В частности, священник заявил, что в России не умеют строить хорошие ракеты с многоразовыми возвращаемыми ступенями.

«Падают в районе Алтая и отравляют токсичным топливом людей и природу», — отметил Микушин.

Инженер-конструктор космической техники Владимир Бугров в августе 2020 года рассказал телеканалу «360», что скептически относится к инициативе священника.

По мнению Бугрова, батюшка вообще лишний в делах ракетостроения, да и ступени здесь не при чем, поскольку должна работать отрасль, которую создавали десятилетиями и еще не совсем разрушили.

Также специалист прокомментировал заявление Микушина по поводу загрязнения Алтая токсичным топливом.

«А батюшка сам по себе природу не загрязняет ничем? Любое железо, которое падает в лес и на поля. А сколько у нас свалок токсичных, надо соизмерять понятия», — напомнил эксперт.

Спустя год — в июле 2021 года — Микушин отреагировал на слова Бугрова, заявив, что за свой мусор сам ответит перед жителями Алтая, однако неизвестно «кто ответит за гептил».

Батюшка порекомендовал эксперту потратить хорошую пенсию от Роскосмоса на отдых в Горном Алтае — в районе падения ступеней, чтобы оздоровиться душой и телом.

Ранее барнаульский священник Микушин окропил святой водой бордель, после чего небогоугодное заведение закрылось.