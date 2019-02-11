Алтайский священник заявил, что морозы посланы в регион как «испытание»

Благочинный Барнаульского пригородного округа иерей Олег Голубитских сообщил, что сильные морозы были посланы в Алтайский край, в том числе, и как испытания, пишет «Алтайская правда».

Издание отмечает, что во время лютых морозов читатели спрашивали, не планируется ли проведение крестных ходов об улучшении погоды по примеру тех, которые иногда проводятся в другое время года, например, «о даровании дождя».

Иерей Олег Голубитских сообщил, что на каждом богослужении читают молитву «О благорастворении воздухов», где говорится о послании изобилия плодов земных и временах мирных. Морозы же сложно расценивать как наказание за провинности.

Также иерей заявил, что природа изначально «зависела от нравственного состояния». Потом же, по словам священнослужителя, человек согрешил, «и «природа стала враждебной». «Если бы все общество было высоконравственным, то, возможно, природа и преобразилась бы», — сказал иерей.

По мнению, священника, морозы посланы на Алтай, в том числе и как испытания. Крестные ходы во отступление холода, не планируются. Об улучшении погодных условий можно молиться, однако при этом следить и за своим поведением, поступками. Также следует ходить в храм. Путь на богослужение в мороз — тоже своеобразное претерпевание трудностей, — отмечает издание.

Altapress.ru писал, что с 11 по 14 февраля Алтайский край окажется под влиянием азиатского антициклона, будет спокойная умеренно морозная погода, без осадков. Сильных холодов не прогнозируют.