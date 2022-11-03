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Жизнь

Алтайский театр кукол «Сказка» впервые номинирован на главную театральную премию «Золотая маска»

3 ноября Российская национальная премия «Золотая маска» опубликовала список номинантов, куда вошел спектакль «Паша» Алтайского театра кукол «Сказка». Театр впервые будет участвовать в главном театральном конкурсе страны.

Спектакль "Паша"
Спектакль "Паша"
vk.com/skazkabarnaul

Постановка получила все четыре номинации из категории «Театр кукол»: «Лучший спектакль», «Лучшая работа режиссера» (Александр Янушкевич, Минск), «Лучшая работа художника» (Антон Болкунов, Алма-Ата), «Лучшая работа актера» (Роман Баталов), рассказали в театре.

Спектакль «Паша» создан по мотивам книги Павла Селукова «Добыть Тарковского». Историю жизни поколения «кому за 35» сыграют молодые актеры. В многонаселенном спектакле важные роли и у кукол, непривычных, в которых реальные лица исполнителей соединятся с абстрактными формами.

По задумке создателей спектакля лирические герои разных рассказов превратились в одного персонажа, которого, конечно, зовут Паша. В центре внимания — его отношения с отцом, друзьями, женщинами. Отличительная черта Паши — постоянная рефлексия. Он занят размышлениями о себе, человечке, познает искусство и с юмором смотрит на быт.

Что известно о премии

Премия «Золотая Маска» — престижная профессиональная награда, которая ежегодно вручается лучшему спектаклю сезона, лучшему режиссеру, хореографу, дирижеру, композитору, художнику, драматургу, актерам. Фестиваль спектаклей, выдвинутых на Премию, — самый представительный и масштабный театральный форум в нашей стране.

Церемония награждения победителей премии пройдет в Москве весной 2023 года.

Почитать рецензию на спектакль «Паша» можно здесь.

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