Насаживают на руку, держат зубами, натягивают на голову и через голову, прикладывают к неожиданным местам. Такими куклами, без привычной системы и названия, управляют актеры театра кукол «Сказка» в новом спектакле «Паша» по произведению Павла Селукова «Добыть Тарковского». Поставил его режиссер из Минска Александр Янушкевич. «Афиша» побывала на сдаче постановки в новом здании театра на ул. Пушкина.

Эстетам вход воспрещен

Все мы вышли из гоголевской шинели, а человек из 90-х вышел еще из потрепанной хрущевки. Только вот хрущевка из человека не вышла.

Она словно «наросла» огромной уродливой опухолью на душе человека и осталась там навсегда. Это — хвост, который будет преследовать тебя всю твою жизнь, куда бы ты не пошел и что бы ты не делал.

В Барнауле в театре кукол «Сказка» сдали спектакль «Паша» Анна Зайкова В Барнауле в театре кукол «Сказка» сдали спектакль «Паша» Анна Зайкова В Барнауле в театре кукол «Сказка» сдали спектакль «Паша» Анна Зайкова

Главный герой спектакля Паша — обычный обитатель не самого благополучного района. От остальных его отличает, пожалуй, непонятная склонность к философии и интерес к искусству.

История — вполне автобиографична. «Сам Селуков до 30 лет только ел пельмени и ничего не делал, а потом вдруг стал писателем», — пояснил драматург Алексей Гончаренко.

Перейдя на новый социальный уровень, главный герой обращает взор назад в прошлое, от которого невозможно избавиться, как бы ему не хотелось.

В Барнауле в театре кукол «Сказка» сдали спектакль «Паша» Анна Зайкова

Воспоминания эти — обрывочные. Из них и состоит весь спектакль, в котором трудно уловить цельную сюжетную линию. Случаи из жизни происходят где-то, как-то, не всегда имеют мораль или двойное дно.

«Это тема о человеке, который оказался в сложных жизненных ситуациях, непростом окружении и пытается оттуда вырваться. Пусть даже это и не получилось. Но о возможности понять себя и найти выход нам и хотелось рассказать», — говорит Гончаренко.

«Сложные жизненные ситуации» здесь самые разные. Например, одна из первых историй — о девочке, которую дразнили в школе. Однажды одноклассницы застали ее в туалете без трусов за «грязным делом». Но девчонка не растерялась — закидала обидчиков фекалиями самого натуралистичного вида.

В Барнауле в театре кукол «Сказка» сдали спектакль «Паша» Анна Зайкова

Мерзко? Да, но такова жизнь — как бы говорит нам писатель Селуков и создатели постановки. Принимать ее или нет — решит сам зритель.

Некукольные куклы

Актеры (а в спектакле занята практически вся труппа — что бывает очень редко) играют множество образов. Одного только главного героя исполняют четыре человека. Персонажей они раскрывают через необычных кукол.

На сцене появляются и девочка-спасательный круг, и гопник с ногами от ушей (в прямом смысле этого слова), женщина-коса, проститутка-ноги, отец-мешок и другие пугающие недочеловеческие образы.

В Барнауле в театре кукол «Сказка» сдали спектакль «Паша» Анна Зайкова В Барнауле в театре кукол «Сказка» сдали спектакль «Паша» Анна Зайкова В Барнауле в театре кукол «Сказка» сдали спектакль «Паша» Анна Зайкова

У всех кукол страшные физиономии: это лица самих актеров, только измененные до неузнаваемости — состаренные, побитые или изуродованные.

Мягкие «наросты» словно олицетворяют внутреннюю составляющую героев. Это — его безобразная тень, сиамский близнец, которую они вынуждены повсюду волочить за собой.

В Барнауле в театре кукол «Сказка» сдали спектакль «Паша» Анна Зайкова

По словам художника постановки Антона Болкунова, в тандеме с режиссером Янушкевичем он всегда старается придумать под новый материал кукол новой, особенной системы.

«Здесь я понял, что чем меньше у них антропоморфности — тем выигрышнее они будут смотреться со сцены и тем интереснее актерам будет с ними работать. Так и получились „брейгелевские калеки“. А главное, что их образы можно не придумывать, а просто брать из жизни. Утром вышел на остановку где-нибудь на окраине города — и вот он стоит человек-пузырь или человек-колено. Все они узнаваемы», — объяснил Болкунов.

Когда премьера

Премьера спектакля «Паша» пройдет 16 и 17 сентября в 18:30 новом здании на ул. Пушкина, 41. Пускать на него будут зрителей старше 16 лет.

Билеты на постановки уже в продаже. Цена билетов — от 350 до 500 рублей.

В Барнауле в театре кукол «Сказка» сдали спектакль «Паша» Анна Зайкова

Полный фоторепортаж со спектакля можно посмотреть здесь.