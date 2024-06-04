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Жизнь

Алтайский ЦГМС порадовал прогнозом. Барнаульцев ожидает потепление до +32 градусов

По данным краевого ЦГМС, в ближайшее время в регионе ожидается летняя погода, но осадки все еще будут выпадать.

В среду, 5 июня, температура воздуха в дневное время будет колебаться в пределах +16...+21 градусов. По данным синоптиков, в этот день осадков не ожидается, но возможно усиление юго-восточного ветра до 12 м/с.

Уже в четверг, 6 июня, дневные температуры в регионе поднимутся до +22...+27 градусов, а в западных районах — до +32 градусов. При этом в некоторых северных районах прогнозируются небольшие дожди с грозами. Скорость ветра может достигать 15 м/с, преимущественно с юго-западного направления.

По данным синоптиков, 7 июня в Алтайском крае сохранится теплая погода: температура воздуха поднимется до +26...+31 градусов. Однако на большей части территории региона ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. При этом порывы юго-западного ветра могут достигать 17 м/с.

Согласно прогнозу, в Бийске и Барнауле 5 июня ночью и утром метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

Ранее сообщалось, что ждет садоводов после сезона дождей, рассказали эксперты.

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