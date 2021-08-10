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Жизнь

Алтайский ученый поедет в Африку искать лекарство от малярии

Профессор Института биологии и биотехнологии АлтГУ Роман Яковлев в составе международного коллектива IVVC (Innovative Vector Control Consortium) отправится бороться с малярией в страны Африки. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Комар. Укус
Комар. Укус
Altapress.ru

Организация содействует международной программе «ZERO by 40» для искоренения малярии в мире к 2040 году.

11 августа Яковлев вылетает в первую месячную экспедицию в Мали, где его основной задачей будет контроль над проведением полевых исследований на стационарах в долине реки Нигер и консультирование молодых специалистов по вопросам систематики насекомых и обработки энтомологического материала.

После этого планируются работы в других странах Западной Африки, а также в Эфиопии, Замбии и Малави.

Профессор Института биологии и биотехнологии АлтГУ Роман Яковлев.
Профессор Института биологии и биотехнологии АлтГУ Роман Яковлев.
asu.ru

«Мне приятно, что мой многолетний опыт работы в Африке, результаты по исследованию биоразнообразия тропических регионов мира и широкие международные контакты привели меня в этот крупный проект, занимающийся вопросами медицинской энтомологии и тропической медицины. <…> Важно, что это работа, которая действительно может как-то изменить мир к лучшему», — прокомментировал профессор.

Ранее ученые и студенты АлтГУ создали вытяжку из борщевика Сосновского, которая эффективна при лечении кожных болезней.

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