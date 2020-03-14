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Жизнь

Алтайский ветеран возмущен смысловым содержанием медали ко Дню Победы

Алтайский ветеран Великой Отечественной войны Леонид Перевозчиков оказался очень недоволен тем, что он увидел на медали в честь 75-летия Победы. Об этом пишет сайт регионального КПРФ.

Советский солдат-минометчик Сергей Иванович Платов оставляет свой автограф на колонне Рейхстага.
Советский солдат-минометчик Сергей Иванович Платов оставляет свой автограф на колонне Рейхстага.
ССО, Анатолий Морозов

Жителя Благовещенского района возмутило то, что сделали дизайнеры медали с изображением красноармейца.

А что они сделали с изображением красноармейца на медали? Это же известная фотография, сделанная в мае 1945 года у рейхстага, на которой у солдата в руках был не автомат, а винтовка! Зачем же так издеваться над памятным многим из нашего поколения документальным свидетельством — символом Победы?

Как признался Леонид Васильевич, при первом изучении медали он хотел ее просто вышвырнуть.

Юбилейная медаль, врученная алтайскому ветерану.
Юбилейная медаль, врученная алтайскому ветерану.
сайт регионального отделения КПРФ.

Действительно на медали вместо винтовки в руках солдата появился автомат. Прототипом для изображения послужила фотография фронтового фотографа Анатолия Морозова «Советский солдат-минометчик Сергей Иванович Платов оставляет свой автограф на колонне Рейхстага».

В настоящее время по всей стране, а также за рубежом чиновники — от мала до велика — вручают ветеранам войны такие медали. Однако Леонид Перевозчиков оказался первым, кто нашел в ней историческую ошибку.

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