Алтайский ветеран возмущен смысловым содержанием медали ко Дню Победы

Алтайский ветеран Великой Отечественной войны Леонид Перевозчиков оказался очень недоволен тем, что он увидел на медали в честь 75-летия Победы. Об этом пишет сайт регионального КПРФ.

Жителя Благовещенского района возмутило то, что сделали дизайнеры медали с изображением красноармейца.

А что они сделали с изображением красноармейца на медали? Это же известная фотография, сделанная в мае 1945 года у рейхстага, на которой у солдата в руках был не автомат, а винтовка! Зачем же так издеваться над памятным многим из нашего поколения документальным свидетельством — символом Победы?

Как признался Леонид Васильевич, при первом изучении медали он хотел ее просто вышвырнуть.

Юбилейная медаль , врученная алтайскому ветерану. сайт регионального отделения КПРФ.

Действительно на медали вместо винтовки в руках солдата появился автомат. Прототипом для изображения послужила фотография фронтового фотографа Анатолия Морозова «Советский солдат-минометчик Сергей Иванович Платов оставляет свой автограф на колонне Рейхстага».

В настоящее время по всей стране, а также за рубежом чиновники — от мала до велика — вручают ветеранам войны такие медали. Однако Леонид Перевозчиков оказался первым, кто нашел в ней историческую ошибку.