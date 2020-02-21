Топ-11 лучших советских фильмов о войне, которые надо пересмотреть 23 февраля

«Летят журавли»
Режиссер: Михаил Калатозов. СССР, 1957.
«Летят журавли» рассказывает о людях, в чьи судьбы вторглась война. Но не все смогли пройти через испытания достойно. В центре киноповести — трагическая история влюбленных, безжалостно разлученных страшными событиями.
«Добровольцы»
Режиссер: Юрий Егоров. СССР, 1958.
Неразлучные друзья Кайтанов, Уфимцев и Акишин добровольно становятся первыми метростроевцами. У них есть товарищи и подруги, единство с которыми сохраняется на протяжении всей жизни. «Добровольцы» — это картина о трудовом фронте, испанских добровольных бригадах, Второй мировой войне, мирном послевоенном времени, радостях и печалях, победах и утратах, любви и счастье.
«Дорогой мой человек»
Режиссер: Иосиф Хейфиц. СССР, 1958.
Честный и преданный врач Владимир Устименко всю жизнь любит одну женщину — Варю Степанову. Но война жестоко вмешивается в судьбы и разлучает героев. После долгого расставания пара первые встречается во фронтовом госпитале, где военврач Устименко должен оперировать не приходящую в сознание пациентку — Варю Степанову.
«Живые и мертвые»
Режиссер: Александр Столпер. СССР, 1963.
Известие о вероломном нападении нацистской Германии застает журналиста Ивана Синцова во время южного отпуска. Фронтовой корреспондент становится свидетелем тяжелых событий первых месяцев войны — многочисленных отступлений 1941 года.
«Зимнее утро»
Режиссер: Николай Лебедев. СССР, 1966.
Действие фильма происходит в блокадном Ленинграде. Катя спасает во время бомбежки незнакомого маленького мальчика, называет его Сережей и заботится о нем. Однажды детей навещает капитан Воронов, разыскивающий свою семью. Он узнает сына Митю и удочеряет Катю.
«Офицеры»
Режиссер: Владимир Роговой. СССР, 1971.
Культовый фильм, повествующий о судьбах двух людей — Александра Трофимова и Ивана Вараввы. В 20-е друзья вместе служили на пограничной заставе и бились с басмачами. Будучи совсем молодыми, офицеры запомнили наказ своего командира: «Есть такая профессия — родину защищать». После были и кровавые события, и мирные дни. А старые друзья встречаются, уже став генералами.
«…А зори здесь тихие»
Режиссер: Станислав Ростоцкий. СССР, 1972.
В прифронтовой полосе группа девушек-зенитчиц вынуждена вступить в неравный бой с вражескими десантниками. Эти девчонки мечтают о большой любви, нежности, семейном тепле, но на их долю выпадает жестокая война, и они до конца выполняют свой воинский долг.
«В бой идут одни «старики»
Режиссер: Леонид Быков. СССР, 1973.
«Старикам» капитана Титаренко не больше двадцати лет. Их, «желторотиков», пополнение из летных училищ ускоренного выпуска, часто не пускают в бой. Им только предстоит испытать жар боев, радость победы. И вот настает тот день, когда по команде «в бой идут одни старики» бывшие «желторотики» бросаются к своим самолетам.
«Они сражались за Родину»
Режиссер: Сергей Бондарчук. СССР, 1975.
События фильма приходятся на июль 1942 года. Измотанные и обескровленные советские войска, неся огромные потери, ведут тяжелые оборонительные бои. «Они сражались за Родину» — это рассказ о подвиге рядовых солдат, любви к родной земле и об истинной цене победы.
«Государственная граница»
Режиссер: Борис Степанов. СССР, 1980.
Действие фильма происходит в 1917 году. В молодой республике Советов принимается декрет о границах и создании пограничной службы. Картина повествует о борьбе первых советских пограничников с незаконным вывозом ценностей.
«Сталинград»
Режиссер: Юрий Озеров. СССР, 1989.
«Сталинград» — это киноэпопея Юрия Озерова о крупнейшем военно-политическом событии Второй мировой войны, а именно Сталинградской битве.
Анастасия Бичакова.