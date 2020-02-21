Топ-11 лучших советских фильмов о войне, которые надо пересмотреть 23 февраля

Провести День защитника Отечества можно за просмотром советского военного кино. В нем есть все: дружба, любовь, поражения, вражда, победы и честь. Для тех, кто хочет освежить в памяти события страшных лет, «Афиша» подготовила большой список фильмов. Боевое настроение обеспечено.

«Летят журавли»

Режиссер: Михаил Калатозов. СССР, 1957.

«Летят журавли» рассказывает о людях, в чьи судьбы вторглась война. Но не все смогли пройти через испытания достойно. В центре киноповести — трагическая история влюбленных, безжалостно разлученных страшными событиями.

«Добровольцы»

Режиссер: Юрий Егоров. СССР, 1958.

Неразлучные друзья Кайтанов, Уфимцев и Акишин добровольно становятся первыми метростроевцами. У них есть товарищи и подруги, единство с которыми сохраняется на протяжении всей жизни. «Добровольцы» — это картина о трудовом фронте, испанских добровольных бригадах, Второй мировой войне, мирном послевоенном времени, радостях и печалях, победах и утратах, любви и счастье.

«Дорогой мой человек»

Режиссер: Иосиф Хейфиц. СССР, 1958.

Честный и преданный врач Владимир Устименко всю жизнь любит одну женщину — Варю Степанову. Но война жестоко вмешивается в судьбы и разлучает героев. После долгого расставания пара первые встречается во фронтовом госпитале, где военврач Устименко должен оперировать не приходящую в сознание пациентку — Варю Степанову.

«Живые и мертвые»

Режиссер: Александр Столпер. СССР, 1963.

Известие о вероломном нападении нацистской Германии застает журналиста Ивана Синцова во время южного отпуска. Фронтовой корреспондент становится свидетелем тяжелых событий первых месяцев войны — многочисленных отступлений 1941 года.

«Зимнее утро»

Режиссер: Николай Лебедев. СССР, 1966.

Действие фильма происходит в блокадном Ленинграде. Катя спасает во время бомбежки незнакомого маленького мальчика, называет его Сережей и заботится о нем. Однажды детей навещает капитан Воронов, разыскивающий свою семью. Он узнает сына Митю и удочеряет Катю.

«Офицеры»

Режиссер: Владимир Роговой. СССР, 1971.

Культовый фильм, повествующий о судьбах двух людей — Александра Трофимова и Ивана Вараввы. В 20-е друзья вместе служили на пограничной заставе и бились с басмачами. Будучи совсем молодыми, офицеры запомнили наказ своего командира: «Есть такая профессия — родину защищать». После были и кровавые события, и мирные дни. А старые друзья встречаются, уже став генералами.

«…А зори здесь тихие»

Режиссер: Станислав Ростоцкий. СССР, 1972.

В прифронтовой полосе группа девушек-зенитчиц вынуждена вступить в неравный бой с вражескими десантниками. Эти девчонки мечтают о большой любви, нежности, семейном тепле, но на их долю выпадает жестокая война, и они до конца выполняют свой воинский долг.

«В бой идут одни «старики»

Режиссер: Леонид Быков. СССР, 1973.

«Старикам» капитана Титаренко не больше двадцати лет. Их, «желторотиков», пополнение из летных училищ ускоренного выпуска, часто не пускают в бой. Им только предстоит испытать жар боев, радость победы. И вот настает тот день, когда по команде «в бой идут одни старики» бывшие «желторотики» бросаются к своим самолетам.

«Они сражались за Родину»

Режиссер: Сергей Бондарчук. СССР, 1975.

События фильма приходятся на июль 1942 года. Измотанные и обескровленные советские войска, неся огромные потери, ведут тяжелые оборонительные бои. «Они сражались за Родину» — это рассказ о подвиге рядовых солдат, любви к родной земле и об истинной цене победы.

«Государственная граница»

Режиссер: Борис Степанов. СССР, 1980.

Действие фильма происходит в 1917 году. В молодой республике Советов принимается декрет о границах и создании пограничной службы. Картина повествует о борьбе первых советских пограничников с незаконным вывозом ценностей.

«Сталинград»

Режиссер: Юрий Озеров. СССР, 1989.

«Сталинград» — это киноэпопея Юрия Озерова о крупнейшем военно-политическом событии Второй мировой войны, а именно Сталинградской битве.

Анастасия Бичакова.