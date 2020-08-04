Алтайский ветеринар за 1 млн евро поборется с гаишником, сантехником и бойцом ММА

Новый приключенческий сериал, как обещают его создатели, втянет участников «в смертельно опасную авантюру».

«Помощник депутата, журналист и модель из Москвы, бухгалтер из Белгорода, повар из Магадана, сисадмин из Воронежа, ресторатор из Пятигорска, предприниматель из Якутска, бизнесмен из Санкт-Петербурга, ветеринар из Алтайского края, боец ММА из Краснодара, гаишник из Архангельска, сантехник из Чебоксар, фотограф из Тулы», — перечислили нескольких героев в описании проекта канала ТНТ и видеосервиса Premier.