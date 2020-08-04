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Жизнь

Алтайский ветеринар за 1 млн евро поборется с гаишником, сантехником и бойцом ММА

Житель Алтайского края примет участие в новом телешоу «Игра на выживание», главным призом которого станет 1 млн евро, пишет «Российская газета».

Котики в гостях у ветеринаров.
Котики в гостях у ветеринаров.
boredpanda.com

Новый приключенческий сериал, как обещают его создатели, втянет участников «в смертельно опасную авантюру».

«Помощник депутата, журналист и модель из Москвы, бухгалтер из Белгорода, повар из Магадана, сисадмин из Воронежа, ресторатор из Пятигорска, предприниматель из Якутска, бизнесмен из Санкт-Петербурга, ветеринар из Алтайского края, боец ММА из Краснодара, гаишник из Архангельска, сантехник из Чебоксар, фотограф из Тулы», — перечислили нескольких героев в описании проекта канала ТНТ и видеосервиса Premier.

Также в проекте засветятся звезды российского кино Алексей Чадов и Александра Бортич. Главный приз — один миллион евро, который поделят между дошедшими до конца.

Ведущим станет Игорь Верник. Продюсеры обещают «выжать все соки» из участников — раз уж на кону такой денежный приз.

16 претендентов поделят на две команды. Первую заселят в заброшенную ГЭС, а вторую — на старую мельницу. Первое испытание — добыть огонь, чтобы не замерзнуть холодной таежной ночью.

Выход реалити-шоу, по данным издания, запланировали либо в конце 2020 года, либо в 2021 году.

Ранее сообщали о сибиряке, который принял участие в «нападении советских солдат на США» для компании Netflix.

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