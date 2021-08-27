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Жизнь

Алтайский ветврач за взятку не проверил качество мяса до продажи людям

В Алтайском крае ведущего ветеринарного врача будут судить за получение взятки от торговца мясом, сообщает региональный СК.

Говядина. Мясо.
Говядина. Мясо.
СС0

Ведущего ветврача из управления ветеринарии по Усть-Пристанскому району обвинили в «получении значительной взятки за незаконные действия».

«Более 40 тысяч рублей путем перечисления на подконтрольный банковский счет от индивидуального предпринимателя, занимающегося скупкой и реализацией мясной продукции», — рассказали в ведомстве.

Взятку специалист получил за беспрепятственное оформление и выдачу свидетельств без фактического проведения экспертизы.

Обвиняемый вину признал, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее во взятке заподозрили еще одного алтайского ветврача из Хабарского района, которому дали денег, чтобы не делал свою работу.

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