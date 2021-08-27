Алтайский ветврач за взятку не проверил качество мяса до продажи людям

Ведущего ветврача из управления ветеринарии по Усть-Пристанскому району обвинили в «получении значительной взятки за незаконные действия».
«Более 40 тысяч рублей путем перечисления на подконтрольный банковский счет от индивидуального предпринимателя, занимающегося скупкой и реализацией мясной продукции», — рассказали в ведомстве.
Взятку специалист получил за беспрепятственное оформление и выдачу свидетельств без фактического проведения экспертизы.
Обвиняемый вину признал, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Ранее во взятке заподозрили еще одного алтайского ветврача из Хабарского района, которому дали денег, чтобы не делал свою работу.