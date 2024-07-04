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Жизнь

Алтайский водолаз рассказал, как спасает людей из воды

Алтайский водолаз вспомнил самые запоминающиеся события из своей карьеры, сообщает Barnaul 22.

Водоем. Река. Лодка.
Водоем. Река. Лодка.
СС0

Сергей Баламыкин - старший водолаз поисково-спасательного подразделения. За свою 22-летнюю карьеру он спас примерно 30 человек.

«Профессия водолаза не имеет ничего общего с плаванием. Она, скорее, сродни тяжелой атлетике, когда спортсмен получает кратковременную, но большую нагрузку на организм и, прежде всего, на сердце», — сообщает о своей нелегкой работе Баламыкин.

Сергей Баламыкин.
Сергей Баламыкин.
Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

Кроме спасения людей, водолаз поднимает утонувшую технику, проводит сложные подводные технические работы, в том числе по очистке дна водоемов, участвует в освидетельствовании пляжей.

Но из всего перечисленного, самое запоминающееся для Сергея Баламыкна — спасение людей.

«Буквально в минувшую пятницу мне и моему коллеге удалось спасти из реки Обь тонувшую женщину. Инцидент произошел в районе речного порта. Я наблюдал за акваторией реки и услышал крики о помощи, сразу же начал действовать», — рассказывает Баламыкин.

Сергей вспоминает еще один случай из своей карьеры. Когда компания выпивала на берегу реки, мужчина начал тонуть и было непонятно, где он скрылся в воде. Для таких случаев, подчеркивает водолаз, они берут приблизительный радиус поиска и эхолот. Если эхолот чувствует очертания человека, тогда берется бует и начинаются поиски.

Сергей Баламыкин отмечает, даже на отдыхе с семьей не может расслабиться, наблюдает, чтобы никто не утонул. Но работу свою он любит, для него это дело всей жизни.

Ранее сообщалось, что студент спас двух тонущих подростков.

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