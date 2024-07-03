Александр Бастрыкин приказал доложить о ходе расследования по факту гибели ребенка в Бочкарях

Ребенок находился в бассейне без индивидуальных средств защиты, а так же без контроля взрослых.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).
Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Селюкову М.А. доложить о ходе расследования уголовного дела, — говорится в СКР.
Ранее сообщалось, что очевидцы происшествий на воде могут стать фигурантами уголовных дел.
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