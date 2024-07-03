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Жизнь

Александр Бастрыкин приказал доложить о ходе расследования по факту гибели ребенка в Бочкарях

Напомним, что в селе Бочкари Целинного района Алтайского края 28 июня погиб десятилетний мальчик. Он утонул в бассейне оздоровительного комплекса. Бастрыкин по факту произошедшего потребовал доклад, сообщает информационный центр федерального ведомства.

Бассейн, где утонул ребенок.
Бассейн, где утонул ребенок.
СУ СК по Алтайскому краю

Ребенок находился в бассейне без индивидуальных средств защиты, а так же без контроля взрослых.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Селюкову М.А. доложить о ходе расследования уголовного дела, — говорится в СКР.

Ранее сообщалось, что очевидцы происшествий на воде могут стать фигурантами уголовных дел.

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