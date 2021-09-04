4 сентября 18°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Алтайский заповедник показал краски осени и гнездящихся «мигрантов»

Первые признаки осени все ярче показываются в природе Алтая. В Алтайском заповеднике рассказали и показали, как летние краски сменяются на осенние и какие сезонные гости уже пролетают в Горном.

Осень. Желтые листья.
Осень. Желтые листья.
CC0

У птиц идут массовые послегнездовые кочевки, рассказывают специалисты. В это время на Яйлинской террасе и у побережья Телецкого озера можно встретить различных «мигрантов», как гнездящихся в заповеднике, так и пролетных.

Один из гнездящихся видов — большой баклан, молодые особи которого ежегодно отмечаются на Телецком озере.

Гнездовая колония этого вида в заповеднике располагается южнее и выше в 300 км от этого водоема на озере Джулукуль на высоте 2200 м над уровнем моря.

Из редких пролетных видов на озере замечают белую цаплю, которая чаще встречается на весенним пролете и реже осенью.

Как прощался с летом Барнаул — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость