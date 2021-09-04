Алтайский заповедник показал краски осени и гнездящихся «мигрантов»

У птиц идут массовые послегнездовые кочевки, рассказывают специалисты. В это время на Яйлинской террасе и у побережья Телецкого озера можно встретить различных «мигрантов», как гнездящихся в заповеднике, так и пролетных.
Один из гнездящихся видов — большой баклан, молодые особи которого ежегодно отмечаются на Телецком озере.
Гнездовая колония этого вида в заповеднике располагается южнее и выше в 300 км от этого водоема на озере Джулукуль на высоте 2200 м над уровнем моря.
Из редких пролетных видов на озере замечают белую цаплю, которая чаще встречается на весенним пролете и реже осенью.
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