Алтайский заповедник показал краски осени и гнездящихся «мигрантов»

Первые признаки осени все ярче показываются в природе Алтая. В Алтайском заповеднике рассказали и показали, как летние краски сменяются на осенние и какие сезонные гости уже пролетают в Горном.

У птиц идут массовые послегнездовые кочевки, рассказывают специалисты. В это время на Яйлинской террасе и у побережья Телецкого озера можно встретить различных «мигрантов», как гнездящихся в заповеднике, так и пролетных.

Один из гнездящихся видов — большой баклан, молодые особи которого ежегодно отмечаются на Телецком озере.

Гнездовая колония этого вида в заповеднике располагается южнее и выше в 300 км от этого водоема на озере Джулукуль на высоте 2200 м над уровнем моря.

Из редких пролетных видов на озере замечают белую цаплю, которая чаще встречается на весенним пролете и реже осенью.

Как прощался с летом Барнаул — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.