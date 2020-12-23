Алтайский заповедник вооружился новыми карабинами и пистолетами

Покупку сделали согласно постановлению Правительства России. Работников вооружили десятью карабинами «Сайга МК» и таким же количеством служебных пистолетов «МP-71».
В первую очередь оружие получили сотрудники оперативной группы и госинспекторы отдела охраны, привлекаемые опергруппой для выполнения служебных задач в условиях высокого риска.
«Выдача оружия госинспекторам будет произведена только после прохождения ими соответствующего обучения и сдачи теоретических и практических экзаменов в Управлении Росгвардии Республики Алтай», — добавили в заповеднике.
До 2023 года там планируют полностью перейти на современные образцы вооружения и заменить устаревшее оружие.
Ранее в Алтайском заповеднике по следам нашли и поймали браконьеров, которые добыли краснокнижную кабаргу, зайцев и медведя.