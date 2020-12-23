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Жизнь

Алтайский заповедник вооружился новыми карабинами и пистолетами

Госинспекторам и сотрудникам оперативной группы Алтайского заповедника купили новое служебное оружие. Охранять бесценную природу Алтая теперь будут с современными карабинами и пистолетами, рассказали в пресс-службе заповедника.

Новое оружие сотрудников Алтайского заповедника.
Новое оружие сотрудников Алтайского заповедника.
пресс-центр Алтайского биосферного заповедника

Покупку сделали согласно постановлению Правительства России. Работников вооружили десятью карабинами «Сайга МК» и таким же количеством служебных пистолетов «МP-71».

В первую очередь оружие получили сотрудники оперативной группы и госинспекторы отдела охраны, привлекаемые опергруппой для выполнения служебных задач в условиях высокого риска.

«Выдача оружия госинспекторам будет произведена только после прохождения ими соответствующего обучения и сдачи теоретических и практических экзаменов в Управлении Росгвардии Республики Алтай», — добавили в заповеднике.

До 2023 года там планируют полностью перейти на современные образцы вооружения и заменить устаревшее оружие.

Ранее в Алтайском заповеднике по следам нашли и поймали браконьеров, которые добыли краснокнижную кабаргу, зайцев и медведя.

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