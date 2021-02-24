Алтайский завод два месяца не платил зарплату сотрудникам

Еще летом 2020 года сотрудники обратились в прокуратуру Бийска из-за задержек заработной платы.
После проверки выяснилось, что за июль и август рабочим задолжали более 3 млн рублей.
«Прокуратурой города для защиты прав заводчан в суд направлено 73 исковых заявления о взыскании задолженности по заработной плате, которые рассмотрены и удовлетворены. Внесены представления об устранении нарушений закона, в том числе в связи с обращениями граждан, которые рассмотрены, приняты меры к устранению нарушений», — сообщили в прокуратуре.
Также руководителя предприятия привлекли к административной ответственности, трудинспекция объявила ему предупреждение.
Долги перед работниками погасили полностью.
Такие проблемы на предприятии не в первый раз. В конце 2020 года СК отправил в суд уголовное дело на директора завода. По данным правоохранительных органов, он половину 2019 года не платил зарплату сотрудникам.
Ранее «Новосибирский мелькомбинат», работавший в Ключевском районе и Бийске, выплатил своим работникам зарплату только после вмешательства прокуроров.