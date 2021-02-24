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Жизнь

Алтайский завод два месяца не платил зарплату сотрудникам

Работники Бийского механического завода два месяца не получали зарплату. 73 исковых заявления подала прокуратура в суд, чтобы взыскать долги с работодателя, пишут «Вести Алтай».

Завод.
Завод.
СС0

Еще летом 2020 года сотрудники обратились в прокуратуру Бийска из-за задержек заработной платы.

После проверки выяснилось, что за июль и август рабочим задолжали более 3 млн рублей.

«Прокуратурой города для защиты прав заводчан в суд направлено 73 исковых заявления о взыскании задолженности по заработной плате, которые рассмотрены и удовлетворены. Внесены представления об устранении нарушений закона, в том числе в связи с обращениями граждан, которые рассмотрены, приняты меры к устранению нарушений», — сообщили в прокуратуре.

Также руководителя предприятия привлекли к административной ответственности, трудинспекция объявила ему предупреждение.

Долги перед работниками погасили полностью.

Такие проблемы на предприятии не в первый раз. В конце 2020 года СК отправил в суд уголовное дело на директора завода. По данным правоохранительных органов, он половину 2019 года не платил зарплату сотрудникам.

Ранее «Новосибирский мелькомбинат», работавший в Ключевском районе и Бийске, выплатил своим работникам зарплату только после вмешательства прокуроров.

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