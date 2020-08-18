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18 августа 29°C
Жизнь

Алтайский завод попросил Виктора Томенко прекратить «кошмарить» бизнес

Компания «Алтайкорм» направила обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко тревожное обращение. Регион может остаться без специализированного предприятия по переработке биологически опасных отходов мясоперерабатывающего производства. Это грозит экологической катастрофой, уверены на заводе.

Жители барнаульских поселков просят убрать из жилой зоны цех по производству костной муки
Жители барнаульских поселков просят убрать из жилой зоны цех по производству костной муки
скриншот с YouTube "Наши Новости"

В крае есть четыре предприятия по переработке костных отходов животного происхождения, но все они имеют проблемы, не получают поддержки от государства и рискуют закрыться. «Алтайкорм» в селе Боровиха Первомайского района — одно из них.

В обращении говорится, что «Алтайкорм» попал под «жесточайший прессинг со стороны контролирующих и проверяющих органов в следствии многочисленных и подчас необоснованных жалоб».

Все предписания предприятие выполнило.

«Просим объективного отношения к работе компании и прекратить „кошмарить“ бизнес, который создает рабочие места и является добросовестным налогоплательщиком, по каждому звонку небольшой группы „активистов“, категорично настроенной против компании», — обращаются к главе региона в «Алтайкорме».

Пикет жителей села Боровиха против завода по производству костной муки.
Пикет жителей села Боровиха против завода по производству костной муки.
Скриншот видео nashinovosti. tv

Почти трехмесячный простой привел предприятие к критической ситуации. Крупнейшие компании с перегруженными цехами не могут принять на переработку дополнительные объемы. В цехах скопилось большое количество костного сырья.

«Мы подозреваем, что небольшие мясопереработчики, не имеющие холодильных камер для заморозки и хранения отходов, стали просто тайно вывозить и закапывать, а то и просто сваливать гниющую кость в лесополосы и овраги. Это подтверждают появляющиеся в социальных сетях снимки и видеозаписи свалок из останков животных. А ведь это в условиях столь жаркого лета может привести к вспышке различных инфекций, не говоря об элементарном загрязнении окружающей среды», — предупреждают специалисты завода.

Более того, «однобокое и необъективное отношение к проблеме формирует негативное информационное поле» вокруг «Алтайкорма». Губернатора просят вмешаться в ситуацию.

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