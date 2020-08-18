Алтайский завод попросил Виктора Томенко прекратить «кошмарить» бизнес

Компания «Алтайкорм» направила обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко тревожное обращение. Регион может остаться без специализированного предприятия по переработке биологически опасных отходов мясоперерабатывающего производства. Это грозит экологической катастрофой, уверены на заводе.

В крае есть четыре предприятия по переработке костных отходов животного происхождения, но все они имеют проблемы, не получают поддержки от государства и рискуют закрыться. «Алтайкорм» в селе Боровиха Первомайского района — одно из них.

В обращении говорится, что «Алтайкорм» попал под «жесточайший прессинг со стороны контролирующих и проверяющих органов в следствии многочисленных и подчас необоснованных жалоб».

Все предписания предприятие выполнило.

«Просим объективного отношения к работе компании и прекратить „кошмарить“ бизнес, который создает рабочие места и является добросовестным налогоплательщиком, по каждому звонку небольшой группы „активистов“, категорично настроенной против компании», — обращаются к главе региона в «Алтайкорме».

Пикет жителей села Боровиха против завода по производству костной муки. Скриншот видео nashinovosti. tv

Почти трехмесячный простой привел предприятие к критической ситуации. Крупнейшие компании с перегруженными цехами не могут принять на переработку дополнительные объемы. В цехах скопилось большое количество костного сырья.

«Мы подозреваем, что небольшие мясопереработчики, не имеющие холодильных камер для заморозки и хранения отходов, стали просто тайно вывозить и закапывать, а то и просто сваливать гниющую кость в лесополосы и овраги. Это подтверждают появляющиеся в социальных сетях снимки и видеозаписи свалок из останков животных. А ведь это в условиях столь жаркого лета может привести к вспышке различных инфекций, не говоря об элементарном загрязнении окружающей среды», — предупреждают специалисты завода.

Более того, «однобокое и необъективное отношение к проблеме формирует негативное информационное поле» вокруг «Алтайкорма». Губернатора просят вмешаться в ситуацию.