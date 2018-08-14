Жители алтайского села требуют закрыть местный завод из-за зловонного запаха

Жители села Боровиха в Первомайском районе требуют закрыть местный завод «Алтайкорм», который занимается производством мясокостной муки, из-за зловонного запаха и множества червей на территории предприятия. Об этом сообщили « Вести. Алтай ».

Депутат Боровихинского сельсовета Ирина Плешкова сообщила, что местные жители настроены решительно. По ее словам, люди готовы даже устраивать голодовку.

В сутки предприятие перерабатывает около 5 тонн костей животных. По словам руководства завода, от работы предприятия зависит экономическое благополучие села. Журналистам. «Вестей» по телефону сообщили, что на заводе собираются бороться с неприятными издержками производства.

Жителей села также не устраивает расположение завода. По нормам, санитарная зона вокруг предприятия по переработке павших животных и костных останков должна составлять не менее километра. По данным журналистов, в Боровихе расстояние от завода до ближайшего дома гораздо меньше — около 200 метров. Согласно заключению Роспотребнадзора, все нормы соблюдены. Однако в документе указан несуществующий адрес завода, сообщают «Вести».

Ранее на неприятный запах от завода жители Боровихи уже жаловались в Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. В ведомстве ответили, что проверили воздух в районе завода и превышений предельно допустимых уровней загрязняющих веществ не нашли.

В ноябре 2017 года жители завода села Боровиха обнаружили недалеко от завода две вонючие ямы. В 150 метрах от полей фильтрации люди нашли сооружения для накопления отходов: земляные насыпи, внутри которых находится вонючая жижа белого цвета. К этим вручную созданным ямам ведет накатанная автомобилями дорога, начинающаяся аккурат от завода.

Прокуратура выяснила, что предприятие обустроило так называемые лагуны для размещения жидких отходов. Против должностных лиц возбудили дела об административных правонарушениях. Руководителю предприятия внесли представление об устранении нарушений и рекультивации земельного участка. Ликвидацию зловонных ям в Первомайском районе на контроль взяли региональное министерство природных ресурсов и экологии, управление ветеринарии региона, территориальные управления Роспотребнадзора и Росреестра.