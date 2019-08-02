Алтайский житель на обрыве у реки нашел человеческие кости

В Краснощековском районе житель обнаружил человеческие останки на берегу Чарыша, там, где обрушился берег, сообщает местная газета « Районный вестник ».

Проходя на лодке мимо высокого берега, мужчина обратил внимание на груду камней, похожую на курган. Оказалось, что под воздействием природы берег обрушился, обнажив под камнями человеческий скелет.

О находке местный житель сообщил в правоохранительные органы, которые теперь будут разбираться, историческое или криминальное происхождение у найденных останков.

Напомним, что в начале июля человеческие останки нашел рыбак из Каменского района, а в июне кости нескольких людей обнаружили в Заринском районе.