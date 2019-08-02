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2 августа
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Жизнь

Алтайский житель на обрыве у реки нашел человеческие кости

В Краснощековском районе житель обнаружил человеческие останки на берегу Чарыша, там, где обрушился берег, сообщает местная газета «Районный вестник».

Человеческие кости в Краснощековском районе.
Человеческие кости в Краснощековском районе.
Газета "Районный вестник"

Проходя на лодке мимо высокого берега, мужчина обратил внимание на груду камней, похожую на курган. Оказалось, что под воздействием природы берег обрушился, обнажив под камнями человеческий скелет.

О находке местный житель сообщил в правоохранительные органы, которые теперь будут разбираться, историческое или криминальное происхождение у найденных останков.

Напомним, что в начале июля человеческие останки нашел рыбак из Каменского района, а в июне кости нескольких людей обнаружили в Заринском районе.

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