Алтайское минприроды наказало виновных за попавших в масло лебедей

В Минприроды Алтайского края рассказали, как наказали виновных в несанкционированном сливе отходов у поселка Комсомольский Павловского района. В начале июня в слитое на поле фильтрации масло попала небольшая стая лебедей. Как минимум один из них погиб.

В ходе проверки выяснилось, что в 500 метрах от поселка Комсомольский расположены локальные очистные сооружения: поля фильтрации, состоящие из трех карт. Одна из них оказалась заполнена жидкими отходами коричневого цвета вязкой консистенции с характерным запахом прогорклого растительного масла.

Этот участок относится к категории земель сельско­хозяйственного назначения и принадлежит на правах аренды «Племенному заводу «Комсомольское». При этом слитые отходы принадлежали маслопереработчику «Диво Алтая», а договор на их утилизацию компания заключила с «Комсомольскими коммунальными сетями».

Поле фильтрации в масле. Паблик «Ангелы на обочине» в vk.com

Директора компании «Диво Алтая» оштрафовали на 3 тысячи рублей по ст. 8.5 КоАП РФ («Сокрытие или искажение экологической информации»).

Руководителя «Комсомольских коммунальных сетей» наказали по ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления»). Штраф составил 10 тысяч рублей.

Волонтеры спасают лебедей. Паблик «Ангелы на обочине» в vk.com

«Племенной завод «Комсомольское» выплатил 5 тысяч рублей за нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов». Кроме того, заводу предложили в добровольном порядке возместить ущерб за гибель лебедя-кликуна.

По данным прокуратуры Павловского района, собственник участка продолжает работы по очистке и рекультивации загрязненного фильтрационного поля.

Напомним, птицы испачкались в отходах масляничного производства, когда сели на загрязненную воду. Волонтерам удалось спасти 11 лебедей, хотя изначально там было не менее 16 особей. Один лебедь погиб, остальных найти не удалось. Их окольцевали и выпустили на волю в Кислухинском заказнике.