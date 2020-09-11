Алтайское село две недели жило без воды из-за большого долга и всеобщей безалаберности

Аварийная остановка работы насоса из-за износа оборудования произошла 24 июля 2020 года — на станции водозабора, принадлежащей ООО «Востокбурвод».

Из-за этого до 30 июля вода в 270 домов, в которых проживают более 700 человек, поступала с продолжительными перерывами.

После к проблеме подключили резервную водозаборную скважину АО «Алтайкровля». Однако нормальное водоснабжение смогли возобновить лишь через две недели — 7 августа.

«На дату аварийного прекращения водоснабжения у ТСЖ „Солнечное“, созданного собственниками домовладений, перед „Востокбурводом“ сложилась задолженность за поставленную воду за период апрель-июль — более 470 тыс. рублей. Основной причиной явилась низкая платежная дисциплина членов ТСЖ», — выяснили в прокуратуре.

Квитанция на оплату коммунальных услуг. Altapress.ru

Недостаток средств привел к тому, что специалисты «Востокбурвода» не смогли своевременного провести ремонт оборудования.

В связи с этим председателю правления ТСЖ «Солнечное» внесли представление — за плохое взыскание с населения дебиторской задолженности.

Без наказания не оставили и руководителя «Востокбурвода» — за нарушение режима подачи воды. Материалы направили в региональную инспекцию по жилнадзору.

«Кроме того, в ходе проверки установлено, что централизованные сети водоснабжения и водоотведения Солнечного являются бесхозяйными, их содержание и обслуживание фактически осуществляется за счет жителей села», — выявили в прокуратуре еще одно нарушение.

Это привело к тому, что местное самоуправление за сети не отвечает, более того — вообще никто не отвечает, поскольку даже не назначили организацию для содержания. По этому поводу представление от прокуратуры получил глава Первомайского района.

Ранее жители барнаульского коттеджного поселка «Сибирская Долина» перекрыли движение на Змеиногорском тракте из-за постоянных перебоев и полным отсутствием воды в домах.