Алтайское село получило премию за укрепление мужской силы

Жительница Алтайского края Светлана Вожик вошла в число лауреатов премии «Гражданская инициатива» за свой проект «Совет мужчин села Лосиха «УкЛад», сообщил «Рамблер». Награду — золотую статуэтку и денежную премию — ей вручил основатель «Гражданской инициативы» Алексей Кудрин.

Мужчины из Лосихи

Проект жителей села Лосиха Косихинского района «Совет мужчин села „УкЛад“» еще в 2018 году получил поддержку от Фонда президентских грантов еще в 2018 году. Сумма, которую выплатили на реализацию проекта, составила 469 790 рублей, сообщала Светлана Вожик на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

Теперь же проект получил еще и премию «Гражданская инициатива» в номинации «Семья будущего». Как и остальные 10 лауреатов премии из других регионов России, этот проект получит премию в размере 200 тыс. рублей и статуэтку «Золотой росток».

Поднимем мужчин с диванов

В чем суть проекта? Как пишет Taiga.info, его авторы собираются вернуть «испокон веков сложившееся истинное предназначение мужчины».

Необходимость создать совет возникла из-за большого количества мужчин Лосихи, которые никогда не состояли в браке. Кроме того, незначительная роль отца в воспитании детей привела к тому, что мальчики часто стали «перенимать женские черты поведения» и отказываться от отцовства.

Около 10% супружеских пар в селе не регистрируют отношения, число неполных семей выросло до 30%. В селе живет 124 семьи с детьми, а в 26 из них детей воспитывают только матери.

«Справится с ролью главы семейства может только отец авторитетный, заботливый, не стесняющийся в проявлении любви к жене и детям. Мы считаем, что только укрепляя институт отцовства, стимулируя мужчин брать и нести ответственность за решение вопросов воспитания детей, можно решить проблему недобросовестных отцов. Сейчас важно поддержать инициативу наших мужчин, стремящихся подняться с диванов, оторваться от телевизора и переключить свою энергию на решение важных для села социальных проблем», — написала Светлана Вожик.

В Лосихе тренируют будущих мужчин. ok.ru/group/52959476842564

Поднимем статус отца

Проект «УкЛад» включает в себя спортивно-туристическое и социально-досуговое направление. Лосихинцам предлагают группы по охоте, рыбалке и пчеловодству, армейские встречи и мастер-классы по работе с деревом, спортивные турниры.

«Мы не только поднимем статус отца, но и создадим действующую модель работы по сохранению семейных ценностей и укреплению семьи», — утверждают создатели «УкЛада».

Помимо мужчин в инициативную группу вошла и руководитель общественной оранпизации «Лосихинские родники» Светлана Вожик.

Другие алтайские лауреаты

Лауреатом также стал проект «Ступени поддержки детей с РАС» Светланы Рахно из Барнаула (в номинации «Раздвинь границы возможностей»). Премия «Гражданская инициатива» учреждена в 2013 году. Ее задача — поиск героев современной России, которые пытаются изменить жизнь страны к лучшему. Руководитель проекта — режиссер Юлий Гусман.