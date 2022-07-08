Алтайское судно «Атаман Ермак» пригрозили разобрать на дрова

Из-за двухлетней неоплаченной «стоянки» в Новосибирском порту создателю струга пригрозили разобрать корабль на дрова.

Казаки привезли на паруснике икону в Томск.

Барнаулец Сергей Рождественский, создатель струга «Атаман Ермак — князь Сибирский», просит помощи в спасении судна. Об этом сообщили в «КП — Барнаул».

По словам Сергея, два года в порту привели «Ермак» в состояние, требующее капитального ремонта. Кроме того, еще нужно оплатить «парковку», а это 300 тыс. рублей.

«Но прежде чем его забрать, нужно привести его в божеский вид. Цена вопроса ремонта вместе с арендой немалая — около миллиона рублей», — отмечает Рождественский.

Казачье судно «Атаман Ермак — князь сибирский» после семи лет строительства спустили на воду в августе 2014 года. Струг неоднократно участвовал в крестных ходах в село Коробейниково, привез в Томск православную икону.

Корабль за эти годы прошел по Оби, Чарышу, Иртышу, Волге и Дону.