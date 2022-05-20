Бывшего алтайского депутата-«дровосека» выпустят из СИЗО

Гендиректора компании «Алтай-Форест», бывшего депутата АКЗС Николая Бушкова освободят из СИЗО, сообщает « КП-Барнаул » со ссылкой на свои источники.

Меру пресечения на подписку о невыезде ему изменил Верховный суд РФ. Пока обвиняемый все еще в изоляторе до того, как ведомство получит документы.

Бушкова и его коллег по фирме «Алтай-Форест» обвиняют по статье, связанной с незаконной заготовкой древесины (ст.191.1 ч.3 УК РФ) и незаконной рубкой лесных насаждений (ст.260 ч.3 УК РФ).

Своей вины он не признает.

Как уже сообщалось, вырубки Бушков организовал в 2019 году в Тальменском районе. Ущерб оценили в сумму 7,5 млн рублей. До декабря 2020 года группа лиц незаконно обработала и сбыла древесину на сумму 900 тыс. рублей.

После возбуждения уголовного дела депутат скрылся от органов следствия и был объявлен в межгосударственный розыск. Его задержали в Новосибирске.