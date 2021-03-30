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Происшествия

СМИ: алтайского депутата задержали в Новосибирске

Руководителя компании «Алтай-Форест», депутата АКЗС Николая Бушкова, предположительно, задержали в Новосибирске. Об этом сообщил «Толк» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Николай Бушков.
Николай Бушков.
Олег Богданов

В СУ СКР по Алтайскому краю отказались комментировать эту информацию, в управления ФСБ не располагают такими данными.

Ранее из источников стало известно, что Бушкова якобы объявили в розыск в рамках уголовного дела, обстоятельства которого до сих пор не раскрываются.

В приемной его компании уже тогда не знали, где руководитель и когда он будет на работе.

Ранее altapress.ru узнал, что в отношении Александра Бушкова, родного брата депутата, возбудили уголовное дело за дачу взятки в Томской области.

Николай Бушков является депутатом алтайского парламента с 2006 года.

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