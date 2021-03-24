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СМИ: алтайский депутат скрылся от следствия за границей

Депутата АКЗС Николая Бушкова предположительно объявили в розыск, пишет «Банкфакс» со ссылкой на свои источники. Инсайдеры сообщили, что он стал фигурантом уголовного дела и скрылся от следствия.

Николай Бушков.
Николай Бушков.
Олег Богданов

Официально правоохранительные органы эту информацию пока не комментируют.

По данным СМИ, в отношении Бушкова, гендиректора компании «Алтай-Форест», несколько дней назад возбудили уголовное дело. Статья не раскрывается.

Источники утверждают, что фигурант успел скрыться, возможно, в Болгарию, где у него предположительно есть недвижимость.

В приемной «Алтай-Форест», корреспонденту не смогли ответить, где руководитель и когда он будет на месте.

Ранее altapress.ru узнал, что в отношении Александра Бушкова, родного брата депутата, возбудили уголовное дело за дачу взятки в Томской области.

В конце 2020 года начальнику Ларичихинского производственного участка компании «Алтай-Форест» предъявили обвинение в незаконной рубке леса в Тальменском районе. Ущерб от этих действий составил якобы более 6,4 млн рублей.

11 февраля Союз промышленников Алтая принял решение единогласно обратиться к главе региона Виктору Томенко с просьбой защитить предприятие. Проблема в том, что компании не продлевают аренду лесного участка для ведения работ по представлению прокуратуры.

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