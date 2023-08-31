Алтайского Хатико забрали хозяева спустя три месяца

Туристы сообщали, что все чаще замечали на Чуйском тракте у памятника Кольки Снегирева белоснежную собаку, которая сидела и одном месте и словно кого-то ждала. Об этом писали в "Барнаул 22" .

После публикаций в СМИ и соцсетях, собаку увидела одна из жительниц села Купчегень.

Оказалось, что алтайский Хатико - это ее питомец по кличке Белка. Верную подругу украли три месяца назад.

Что было после - неизвестно, собака либо убежала сама, либо ее отпустили.

Впрочем, как только хозяйка увидела посты о любимице, она тут же помчалась на указанное место и забрала ее.

Счастью от встречи и у женщины, и у Белки не было предела.

Ранее в Барнауле парк "Изумрудный" начал поиск доброго хозяина для полюбившейся многим собаки. Животное прибилось к парку и полюбилось многим посетителям своим веселым нравом и покладистым характером.