Барнаульский Хатико. Автомобилисты заметила пса, который терпеливо ждет кого-то на трассе

Собаку заметили вечером 2 июня. По окрасу пес напоминает породу акита-ину. Такой же породы был известный пес Хатико, который терпеливо ждал своего уже умершего хозяина с работы.
По словам очевидцев, пес не боится сидеть прямо на проезжей части. В руки другим людям не дается, рычит.
Неравнодушные водители налили собаке воды в такую жару.
Барнаульцы предполагают, что безответственные хозяева выкинули питомца, а он все также верно продолжает их ждать.
Ранее другого Хатико заметили на Михайловском кладбище. В социальных сетях появилась новость о собаке, лежащей у надгробия.