Хатико на Михайловке? Барнаульцы обсуждают пса у могилы

В социальных сетях появилась новость о собаке, лежащей у надгробия на Михайловском кладбище, сообщает "КП".

На выходных в группах Барнаула стали активно обсуждать фотографию с Михайловского кладбища. На ней собака лежала рядом с захоронением.

Мнения разделились. Кто-то посчитал, что животное тоскует по своему умершему хозяину, и назвал пса местным Хатико.

Часть комментаторов решила, что это одна из бездомных собак, обитающих в том районе, которая просто прилегла отдохнуть.

Кинолог Алексей Черников пояснил, что собаки очень преданные животные, с высокой вероятностью они могут отыскать могилу хозяина, если прожили с ним долгое время и были на месте похорон.