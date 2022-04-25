Алтайского «Пухляша» ввели в транс на Лысой горе

Актер, танцор и ведущий Дмитрий Красилов из Заринска побывал в Бурятии, где снимал тревел-шоу для «Муз-ТВ». Так он вместе с шаманами вошел в транс, освоил «небесное» письмо, попытался выиграть корову и попробовал буузы.

В Улан-Удэ он первым делом посетил дацан Ринпоче Багша на Лысой горе, пишет baikal-daily.ru.

Там он отправился к шаманам, которые делали поклонения Белому старцу. Вместе со служителями он провел ритуал подношения.

«Меня что-то поглотило, просто что-то сверху окутало, грубо говоря», — поделился Красилов своими «транс-приключениями».

В Бурятии «Пухляш» научился готовить и правильно есть национальное блюдо — буузы, а также танцевать местный танец ехор. Мастер каллиграфии обучил его «небесному письму».

В финале Красилов посоветовал зрителям побольше путешествовать.

Напомним, на телеканале «Муз-ТВ» алтайский танцор работает с марта.