Алтайского «Пухляша» ввели в транс на Лысой горе

В Улан-Удэ он первым делом посетил дацан Ринпоче Багша на Лысой горе, пишет baikal-daily.ru.
Там он отправился к шаманам, которые делали поклонения Белому старцу. Вместе со служителями он провел ритуал подношения.
«Меня что-то поглотило, просто что-то сверху окутало, грубо говоря», — поделился Красилов своими «транс-приключениями».
В Бурятии «Пухляш» научился готовить и правильно есть национальное блюдо — буузы, а также танцевать местный танец ехор. Мастер каллиграфии обучил его «небесному письму».
В финале Красилов посоветовал зрителям побольше путешествовать.
Напомним, на телеканале «Муз-ТВ» алтайский танцор работает с марта.