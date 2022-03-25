Заринский «Пухляш» стал ведущим на «Муз-ТВ»

Танцор из Заринска Дмитрий Красилов, которого прозвали алтайский «пухляш», стал новым ведущим на телеканале «Муз-ТВ» в программе «Яндекс Музыка чарта».

Ведущие программы представляют популярные треки, попавшие в ТОП «Яндекс Музыки».

Резидентами чарта уже были Zivert, NILETTO, Jony, MOT, Dabro, Мари Краймбрери, Ханна и многие другие.

«Многогранный талант Димы позволил ему за пару лет добиться больших высот в столице. Он запомнился энергичной и причудливой хореографией в хайповом клипе „Uno“, покорил эфир федерального канала „МУЗ-ТВ“, в качестве ведущего шоу „Караоке в большом городе“ объездил всю страну, снялся в кино и даже ворвался в список перспективных людей до 30 лет Forbes», — рассказали в пресс-службе телеканала.

Красилов назвал такой опыт очень ответственным и важным для своей карьеры.

«В роли ведущего чарта я впервые, и мне очень сильно понравилось не только тусоваться под треки (да-да, прямо в кадре), но и объявлять их! Это тоже своего рода мастерство, которым должен обладать профессиональный в этой индустрии человек," - сказал он.

Смотреть «пухляша» можно будет по воскресеньям в 16:00.

Ранее группа Little Big, в клипе которой снялся Дмитрий Красилов и прославился на весь мир, отказалась от дальнейшей работы с танцором.