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9 октября
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Жизнь

Алтайского журналиста решили не судить за новость о «первом умершем от коронавируса»

Административные дела на журналиста из Республики Алтай Сергея Михайлова за распространение фейковых новостей о коронавирусе прекращены, пишет издание «Сибирь.Реалии».

Алексей Навальный и алтайский журналист Сергей Михайлов.
Алексей Навальный и алтайский журналист Сергей Михайлов.
газета "Листок"

Судья прекратил два дела «ввиду отсутствия состава административных правонарушений», сообщил занимавшийся защитой журналиста адвокат организации «Агора».

Сергея Михайлова обвиняли в том, что на сайте издания «Листок» еще 5 мая он написал новость о первом умершем от коронавируса жителе Алтая, тогда как по официальным данным умерших в регионе на тот момент не было.

Второй протокол представитель СМИ получил за распространение якобы ложной новости от 20 мая о том, что госпиталь в Горно-Алтайске вот-вот переполнится из-за заболевших COVID-19. Главный врач госпиталя информацию отрицал.

Ранее в Иркутской области издание «Кто есть кто в Байкальском регионе» рассказало об угрозе штрафа до 500 тыс. рублей за публикацию «Открытого письма ассоциации медиков России».

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