Сибирскому СМИ грозит огромный штраф за публикацию «открытого письма медиков» про COVID-19

В Иркутской области издание « Кто есть кто в Байкальском регионе » рассказало об угрозе штрафа до 500 тыс. рублей за публикацию «Открытого письма ассоциации медиков России».

История началась 2 апреля 2020 года, когда издание опубликовало «открытое письмо», в котором помимо всего рассказывали о «сомнительности эпидемии».

Через две недели — 15 апреля — Роскомнадзор прислал предупреждение по «обращению медиков».

«Казалось бы, история простая — предложили убрать „фейковую“ новость (причем, без указания — в чем конкретно заведомая недостоверность публикации), сайт не стал спорить и законопослушно в течении 3 мин удалил публикацию с сайта», — говорится в сообщении иркутского СМИ.

Однако через пять месяцев директору издания предложили прийти в полицию для дачи показаний.

Кулак , удар. СС0

В ходе общения директору пояснили, что за такое «письмо» грозит наказание от 100 тыс. рублей до 500 тысяч — по недавно принятому «закону о фейковых публикациях».

«Особый интерес представляла дискуссия между подследственным директором и лейтенантом МВД (дамой приятной во всех отношениях) на тему — что конкретно в искомой публикации квалифицируется как „заведомо ложная информация“. Внятного ответа не последовало — „мы так считаем“», — пишет издание.

Особую пикантность теме придает то, что до сих пор на просторах интернета «болтается» это вредоносное «письмо медиков», под которым, к слову, подписался экс-сотрудник администрации президента России и известный экономист Михаил Хазин.

Кстати, ранее стало известно, что экономика Алтайского края восстанавливается после упадка на фоне пандемии коронавируса.