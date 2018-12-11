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На Алтае передумали переименовывать аэропорт из-за скандала

Валерий Фадеев, глава Общественной палаты России, заявил, что присвоение имени Николая Рериха аэропорту Горно-Алтайска решили отложить на более поздний срок из-за скандала, пишет ТАСС.

В аэропорту Горно-Алтайска.
В аэропорту Горно-Алтайска.
altai-republic.ru

Мы получили обращение Общественной палаты Республики Алтай, обеспокоенной поляризацией общественных настроений в регионе в связи с объявлением результатов конкурса, — отметил он.

Валерий Фадеев рассказал, что эта ситуация идет вразрез с идеологией конкурса — сохранение исторической памяти и объединение жителей региона вокруг имен выдающихся соотечественников.

Поэтому мы приняли аргументы алтайских коллег и решили вывести аэропорт Горно-Алтайска из проекта с возможностью проведения нового голосования в следующем году, — подчеркнул он.

Напомним, кандидатуру Николая Рериха поддержали 105 563 респондента. Алтайский художник Григорий Гуркин получил на 1046 голосов меньше. От лидеров голосования значительно отстал Герой Советского Союза, артиллерист Илья Шуклин — 4952 голоса.

Местные жители посчитали, что несмотря на их активность, за Рериха в том числе голосовали многие люди из других регионов.

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