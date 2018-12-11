На Алтае передумали переименовывать аэропорт из-за скандала

Мы получили обращение Общественной палаты Республики Алтай, обеспокоенной поляризацией общественных настроений в регионе в связи с объявлением результатов конкурса, — отметил он.
Валерий Фадеев рассказал, что эта ситуация идет вразрез с идеологией конкурса — сохранение исторической памяти и объединение жителей региона вокруг имен выдающихся соотечественников.
Поэтому мы приняли аргументы алтайских коллег и решили вывести аэропорт Горно-Алтайска из проекта с возможностью проведения нового голосования в следующем году, — подчеркнул он.
Напомним, кандидатуру Николая Рериха поддержали 105 563 респондента. Алтайский художник Григорий Гуркин получил на 1046 голосов меньше. От лидеров голосования значительно отстал Герой Советского Союза, артиллерист Илья Шуклин — 4952 голоса.
Местные жители посчитали, что несмотря на их активность, за Рериха в том числе голосовали многие люди из других регионов.