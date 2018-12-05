Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 декабря -31°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
258

В голосовании за имя алтайского аэропорта победил Рерих

В эфире телеканала «Россия-1» объявили итоги голосования за присвоение имен выдающихся соотечественников 47 аэропортам страны. Горно-Алтайский аэропорт могут назвать именем художника Николая Рериха, сообщают «Новости Горного Алтая».

В аэропорту Горно-Алтайска.
В аэропорту Горно-Алтайска.
altai-republic.ru

Кандидатуру Николая Рериха поддержали 105 563 респондента. Алтайский художник Григорий Гуркин получил на 1046 голосов меньше. От лидеров голосования значительно отстал Герой Советского Союза, артиллерист Илья Шуклин — 4952 голоса.

Секретарь Общественной палаты России Евгений Фадеев в эфире программы заявил, что это не означает, что именами победителей голосования сразу автоматически назовут аэропорты. Имена будут присвоены указами президента по представлению Общественной палаты России.

То, что сейчас сообщили — это предварительный результат. Это не означает, что завтра аэропорты будут носить это имя. Президент будет принимать решения о том, как будет назван аэропорт. Мы нашей экспертной комиссией не приняли окончательного решения по некоторым пунктам. Например, Горно-Алтайск. Здесь мы сообщили — действительно, Рерих лидирует, с небольшим отрывом от другого художника, Гуркина. И там возникает определенное социальное напряжение, и мы абсолютно не хотим увеличивать какое-либо напряжение" —отметил он.

Барнаульский аэропорт уже носит название Германа Титова, наш город в этом проекте не участвовал, а из соседей по СФО среди выбранных 45 городов кроме Горно-Алтайска были безымянные аэропорты Новосибирска, Красноярска и Омска.

Напомним, ранее сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал названия 300 крупнейших по пассажиропотоку аэропортов мира за 2017 год и выяснил, что трети из них присвоены имена выдающихся государственных и военных руководителей, а также деятелей искусства и иных сфер, пишут РИА Новости.

Всего в исследовании учли воздушные гавани из 65 стран с суммарным пассажиропотоком свыше 5 млрд человек.

Чаще всего аэропорты называют именами государственных деятелей и политиков — такого нейминга удостоены более половины (54%) названных в честь кого-либо аэропортов. На втором месте по популярности — летчики и военные деятели (18%), на третьем — деятели искусства (16%).

Среди деятелей искусства, в честь которых названы аэропорты, больше всего музыкантов (39%), писателей и поэтов (25%), художников (20%).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость