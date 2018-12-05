В голосовании за имя алтайского аэропорта победил Рерих

Кандидатуру Николая Рериха поддержали 105 563 респондента. Алтайский художник Григорий Гуркин получил на 1046 голосов меньше. От лидеров голосования значительно отстал Герой Советского Союза, артиллерист Илья Шуклин — 4952 голоса.

Секретарь Общественной палаты России Евгений Фадеев в эфире программы заявил, что это не означает, что именами победителей голосования сразу автоматически назовут аэропорты. Имена будут присвоены указами президента по представлению Общественной палаты России.

То, что сейчас сообщили — это предварительный результат. Это не означает, что завтра аэропорты будут носить это имя. Президент будет принимать решения о том, как будет назван аэропорт. Мы нашей экспертной комиссией не приняли окончательного решения по некоторым пунктам. Например, Горно-Алтайск. Здесь мы сообщили — действительно, Рерих лидирует, с небольшим отрывом от другого художника, Гуркина. И там возникает определенное социальное напряжение, и мы абсолютно не хотим увеличивать какое-либо напряжение" —отметил он.

Барнаульский аэропорт уже носит название Германа Титова, наш город в этом проекте не участвовал, а из соседей по СФО среди выбранных 45 городов кроме Горно-Алтайска были безымянные аэропорты Новосибирска, Красноярска и Омска.

Напомним, ранее сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал названия 300 крупнейших по пассажиропотоку аэропортов мира за 2017 год и выяснил, что трети из них присвоены имена выдающихся государственных и военных руководителей, а также деятелей искусства и иных сфер, пишут РИА Новости.

Всего в исследовании учли воздушные гавани из 65 стран с суммарным пассажиропотоком свыше 5 млрд человек.

Чаще всего аэропорты называют именами государственных деятелей и политиков — такого нейминга удостоены более половины (54%) названных в честь кого-либо аэропортов. На втором месте по популярности — летчики и военные деятели (18%), на третьем — деятели искусства (16%).

Среди деятелей искусства, в честь которых названы аэропорты, больше всего музыкантов (39%), писателей и поэтов (25%), художников (20%).