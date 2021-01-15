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15 января
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Жизнь

Алтайскому краю закупили снегоуборочную технику почти на 1 млрд рублей

Многоснежная зима 2020 года в очередной раз доказала властям Алтайского края, что просто необходимо научиться своевременно реагировать на погодные катаклизмы. Первый шаг сделан — в край поступили 118 новых единиц техники.

В Алтайский край поступили 118 новых единиц снегоуборочной техники.
В Алтайский край поступили 118 новых единиц снегоуборочной техники.
barnaul.org

В 2020 году на новые машины выделили почти 1 миллиард рублей, рассказал заместитель Губернатора Алтайского края Александр Климин.

«В соответствии с поручениями Губернатора Виктора Петровича Томенко в прошлом году выделен беспрецедентный объем финансирования на эти цели. В целом, за 2020 год был выделен практически 1 миллиард рублей на приобретение снегоуборочной техники — более 118 единиц. Практика выделения техники муниципалитету будет продолжена и в последующие годы», — заявил он.

Из этого количества Барнаулу досталась 21 машина. 15 января глава города Вячеслав Франк ознакомился с возможностями новой спецтехники, которая уже в ближайшее время будет задействована в уборке дорог.

«Это существенное обновление для технического парка города. Жители Барнаула часто обращаются с жалобами на то, что в городе недостаточно хорошо убирают тротуары — этой проблеме мы уделили особое внимание при приобретении данных единиц техники», отметил мэр.

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