Алтайскую больницу, где врачи написали письмо губернатору, ждет масштабная проверка Минздрава

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение разобраться в безобразиях, творящихся в Ключевской районной больнице, врачи которой написали ему открытое письмо с жалобами. Региональный минздрав видит проблему в нехватке управленцев в здравоохранении.

Врачи Ключевской больницы пишут о четырех проблемах, из-за которых медучреждение оказалось на грани закрытия: трудовое законодательство регулярно нарушается, в больнице увольняются врачи, есть огромная разница в зарплатах администрации и медработников, лекарств недостаточно.

Районные медработники полагают, что нужна «независимая аудиторская проверка всей финансово-хозяйственной деятельности больницы и последующие организационные выводы», а пока констатируют, что «все проверки из крайздрава заканчиваются обильными угощениями проверяющих и положительной итоговой справкой».

Губернатор дал поручение разобраться в ситуации и доложить о решении проблемы, говорится в официальном комментарии регионального министерства здравоохранения.

Врач. CCO

Министр сформировал комиссию, в которую вошли представители отдела кадров, ревизионного отдела, отдел обращений, а также экономисты. На следующей неделе Ключевскую больницу ждет комплексная проверка.

Из сообщения Министерства здравоохранения Алтайского края: