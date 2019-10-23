Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 октября 0°C

Алтайскую больницу, где врачи написали письмо губернатору, ждет масштабная проверка Минздрава

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение разобраться в безобразиях, творящихся в Ключевской районной больнице, врачи которой написали ему открытое письмо с жалобами. Региональный минздрав видит проблему в нехватке управленцев в здравоохранении.

Рентген. Снимок. Врач
Рентген. Снимок. Врач
СС0

Врачи Ключевской больницы пишут о четырех проблемах, из-за которых медучреждение оказалось на грани закрытия: трудовое законодательство регулярно нарушается, в больнице увольняются врачи, есть огромная разница в зарплатах администрации и медработников, лекарств недостаточно.

Районные медработники полагают, что нужна «независимая аудиторская проверка всей финансово-хозяйственной деятельности больницы и последующие организационные выводы», а пока констатируют, что «все проверки из крайздрава заканчиваются обильными угощениями проверяющих и положительной итоговой справкой».

Губернатор дал поручение разобраться в ситуации и доложить о решении проблемы, говорится в официальном комментарии регионального министерства здравоохранения.

Врач.
Врач.
CCO

Министр сформировал комиссию, в которую вошли представители отдела кадров, ревизионного отдела, отдел обращений, а также экономисты. На следующей неделе Ключевскую больницу ждет комплексная проверка.

Из сообщения Министерства здравоохранения Алтайского края:

Встречи специалистов минздрава с коллективом больницы в этом году проходили неоднократно, в том числе с выездом на место. К сожалению, в крае есть нехватка не только рядовых медработников, но и управленцев в сфере здравоохранения.

Именно поэтому в этом году впервые в регионе формируется кадровый резерв будущих главных врачей, заявку на участие может подать любой специалист.

С этой проблемой столкнулись и в Ключевской центральной районной больнице. Специалист, исполняющая обязанности главного врача, написала заявление об увольнении. С двумя кандидатами на эту должность были проведены предварительные собеседования. В четверг, 24 октября, они приглашены на собеседование к министру здравоохранения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость