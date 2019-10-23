Алтайскую больницу, где врачи написали письмо губернатору, ждет масштабная проверка Минздрава

Врачи Ключевской больницы пишут о четырех проблемах, из-за которых медучреждение оказалось на грани закрытия: трудовое законодательство регулярно нарушается, в больнице увольняются врачи, есть огромная разница в зарплатах администрации и медработников, лекарств недостаточно.
Районные медработники полагают, что нужна «независимая аудиторская проверка всей финансово-хозяйственной деятельности больницы и последующие организационные выводы», а пока констатируют, что «все проверки из крайздрава заканчиваются обильными угощениями проверяющих и положительной итоговой справкой».
Губернатор дал поручение разобраться в ситуации и доложить о решении проблемы, говорится в официальном комментарии регионального министерства здравоохранения.
Министр сформировал комиссию, в которую вошли представители отдела кадров, ревизионного отдела, отдел обращений, а также экономисты. На следующей неделе Ключевскую больницу ждет комплексная проверка.
Из сообщения Министерства здравоохранения Алтайского края:
Встречи специалистов минздрава с коллективом больницы в этом году проходили неоднократно, в том числе с выездом на место. К сожалению, в крае есть нехватка не только рядовых медработников, но и управленцев в сфере здравоохранения.
Именно поэтому в этом году впервые в регионе формируется кадровый резерв будущих главных врачей, заявку на участие может подать любой специалист.
С этой проблемой столкнулись и в Ключевской центральной районной больнице. Специалист, исполняющая обязанности главного врача, написала заявление об увольнении. С двумя кандидатами на эту должность были проведены предварительные собеседования. В четверг, 24 октября, они приглашены на собеседование к министру здравоохранения.