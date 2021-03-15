Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 марта -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Приставы закрыли Алтайскую мукомольную компанию

«Алтайская мукомольно-крупяная компания» закрылась на 65 суток по постановлению судебного пристава. Ростехнадхор нашел нарушения на производстве.

Мука.
Мука.
СС0

Недочеты нашли при проверки силосного склада. В частности, нет эксплуатационной документации на оборудование и аттестации руководителя в области промышленной безопасности, не проводилась экспертиза промышленной безопасности технических устройств.

Кроме того, отсутствовали дополнительные взрыворазрядители и огнепреграждающие устройства на трубопроводах норий, сообщили в пресс-службе УФССП по Алтайскому краю.

Пристав выписал постановление о немедленном приостановлении работы. Руководителю разъяснили степень ответственности за незаконное возобновление деятельности.

Ранее в Барнауле приставы заставили владельца Bentley погасить долги прямо на дороге.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость