Приставы закрыли Алтайскую мукомольную компанию

Недочеты нашли при проверки силосного склада. В частности, нет эксплуатационной документации на оборудование и аттестации руководителя в области промышленной безопасности, не проводилась экспертиза промышленной безопасности технических устройств.
Кроме того, отсутствовали дополнительные взрыворазрядители и огнепреграждающие устройства на трубопроводах норий, сообщили в пресс-службе УФССП по Алтайскому краю.
Пристав выписал постановление о немедленном приостановлении работы. Руководителю разъяснили степень ответственности за незаконное возобновление деятельности.
Ранее в Барнауле приставы заставили владельца Bentley погасить долги прямо на дороге.