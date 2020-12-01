Алтайскую продукцию расхвалили в программе Малышевой

О льняном семечке и масле рассказали эксперты в эфире программы Елены Малышевой «Жить здорово» на Первом канале. Специалисты поведали зрителям о рекордных полезных свойствах этих продуктов.

В семенах льна содержится рекордное количество витамина Е, а в 100 мл льняного масла целых 53 суточных дозы ОМЕГА3 (в оливковом всего 1,5).

Оно также снижает риск онкозаболеваний кишечника, возникновения инфаркта и инсульта.

Специальным гостем проекта стал Михаил Мозжелин — представитель компании «ИнКомТорг» (торговая марка «Алтайский лен»).Он поделился со зрителями советами при выборе, хранении льняного масла и способах использования его в готовке.

В Алтайском крае более 40 предприятий, перерабатывающие лен.

«Этот продукт в буквальном смысле космический! „НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина“ неоднократно награждал компанию „ИнкомТорг“ специальными дипломами, грамотами за их подвижничество и участие в разработке специальных продуктов для космонавтов, а также в деле развития медико-социальной адаптации космонавтов», прокомментировала директор АНО по развитию национального туризма «АгроЭкоТуризм», координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Алтайское льняное семечко и алтайские масла холодного отжима соревнуются в конкурсе «Вкусы России» за право стать лучшим региональным брендом страны и получить признание россиян.

О том, как можно поддержать алтайские продукты во всероссийском конкурсе, и какие бренды еще заявил Алтайский край, altapress.ru рассказывал ранее.

Полный выпуск программы: