Алтайскую турбазу, которая прикрывалась пасекой, снесут на берегу Катуни

Гостевые домики, самовольно построенных на Каянчинском плесе около Манжерока, снесут по решению суда. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая».

Согласно информации издания, в 2016 году компания «Озерное» выкупила участок у компании «Чуйское» после ликвидации одноименной ОПХ. Место было живописное и хорошо подходило для строительства туристической базы.

Однако данный участок относится к категории земель сельхозназначения. Соответственно, по закону здесь нельзя строить жилые дома и обслуживать туристов.

Компания получила у администрации Майминского района разрешение на строительство пасеки. На берегу начали строить якобы пасечные домики, которые на самом деле оказались гостевыми. Это встревожило местных жителей.

Суд определил дома как жилые и выяснил, что все они укомплектованы кухонной мебелью и техникой, кроватями, унитазами, душевыми кабинами. В соответствии с этим их размещение признали незаконным.

В 2023 году суд выдал исполнительный лист на снос домиков на берегу Катуни.