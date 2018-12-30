Американец рассказал, как прожил две зимы в юртах на Алтае

Живущий в Солонешенском районе Алтайского края американский фермер Джастас Уолкер (известный из-за характерной манеры смеяться как «Веселый молочник») опубликовал видео с устройством юрты, в которой прожил с женой и тремя дочками две зимы.

Джастас напомнил, что приехал на Алтай осенью 2016 года. Времени возвести основательное жилье у него не было. Тогда он договорился с красноярским производителем юрт, и тот предоставил ему сразу три.

В большой юрте (диаметр 5 метров, площадь — 21 кв. метр) Джастас жил с семьей. Занавеской американец отделил «детскую комнату», оборудовал самодельной мебелью, в центре поставил печь-буржуйку. Другую 4-метровую юрту семья Уолкера использовала как прачечную, а еще в одной жил помощник Джастаса Андрей.

По словам американца, стены юрт изготовлены из двух слоев войлока. Купол — из поликарбоната, и он пропускал лунный свет так, как будто рта освещалась. Под деревянным полом для утепления положили пенопласт и панели из прессованных стружек.

pgK8RfJ7tbk" allowfullscreen>

По словам фермера-видеоблогера, юрта — «далеко не палатка, но еще не изба», и когда затухает печка, становится прохладно. Но в целом семья довольна опытом проживания в юрте и будет скучать по «тесной жизни, которая сближает», говорит Уолкер.

Накануне зимы 2018−19 годом семья Уолкера переехала в дом. О том, как выглядит ферма американца и что он делает на Алтае, читайте в нашем репортаже.