Американские сейсмологи сообщили о мощном землетрясении в России

Сейсмособытие зарегистрировано у побережья Курильских островов.

Очаг — на глубине 10 км, указывает Газета.Ru.

Между тем в зоне будущего мощного землетрясения за какое-то время до его возникновения появляется определенное затишье.

Затишье может продолжаться до самого возникновения разрушительного землетрясения.

Смена затишья и активизации — и есть предвестник мощного сейсмособытия.

Рой слабых землетрясений также предшествует сильному. Также следует обратить внимание на изменение химического состава подземных вод. Всего предвестников насчитывают около 600.

Ранее водолазы на дне океана обнаружили предвестников самого мощного на планете землетрясения.