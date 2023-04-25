Закрытое исследование: водолазы на дне океана обнаружили предвестников самого мощного на планете землетрясения

Исследователи выяснили, что эти дыры начали активно испускать горячую жидкость, пишет mail.ru.

Дайверы-океанологи обнаружили сотни пугающих дыр. Ими «усеяно» дно Тихого океана. Они «плодятся» группами по три-четыре дыры на квадратный метр и расположены хаотично на глубине до 4 километров.

Аквалангист. Водолаз. Погружение. СС0

Исследователи никогда не видели подобного явления.

Прогноз

К исследованию океанологов подключились сейсмологи и геологи. И тут выяснилось, что дыры, выделяющие горячую жидкость, находятся на стыке Тихоокеанской и Североамериканской тектонических плит. И плиты — в активной фазе, движутся навстречу друг к другу.

Подземный толчок

Ученые предупреждают, что когда-нибудь из-за этих дыр может случиться самое мощное землетрясение на планете — магнитудой в 9 баллов.

Сейсмособытие приведет к разрушению каменных зданий и к образованию цунами высотой до 30,5 метра.

Землетрясение. unsplash.com

Закрытое исследование

Сейчас ученые проводят исследование по этому поводу. Но подробности пока держат в тайне.

Между тем мощное землетрясение произошло в Тихом океане магнитудой 7,0.

Ранее из бездны океана подняли опасную для человечества находку. В каждом образце находились полихлорированные дифенилы (ПХБ). Их синтезировала скандально известная компания Monsanto.

Так, в компании выпускали яд, которым опрыскивали деревья во время войны во Вьетнаме и от которого погибло много людей. Дети родились инвалидами.

«Химический СПИД»

Полихлорированные дифенилы при попадании в организм подавляют иммунитет. У этой болезни даже есть название — «химический СПИД». При попаданиии ПХБ в организм есть опасность получить раковую опухоль. Могут отказать почки У беременных могут родиться дети с патологией.

В организм эти опасные химические вещества попадали с едой.

Исследователи выяснили, что 60% произведенных именно этих химикатов ушло в Мировой океан. И их активно всасывает фитопланктон. И животные — которые проглотили яд — умирают. А их зараженные останки оседают и разлагаются на дне. Такой круговорот химии в океане.

Черный ящик

Между тем на случай глобальной катастрофы установят «черный ящик Земли» размером с автобус. Это гигантский самописец с информацией о нынешней цивилизации, которая будет записываться на случай глобальной катастрофы и исчезновения большей части человечества.

Записи будут фиксировать замеры температур на суше и на море, данные об окислении океанов, содержании углерода в атмосфере, исчезновении видов живых существ, изменениях суши, а также о численности населения, военных расходах стран и потреблении электричества.