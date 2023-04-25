Закрытое исследование: водолазы на дне океана обнаружили предвестников самого мощного на планете землетрясения

Исследователи выяснили, что эти дыры начали активно испускать горячую жидкость, пишет mail.ru.
Дайверы-океанологи обнаружили сотни пугающих дыр. Ими «усеяно» дно Тихого океана. Они «плодятся» группами по три-четыре дыры на квадратный метр и расположены хаотично на глубине до 4 километров.
Исследователи никогда не видели подобного явления.
Прогноз
К исследованию океанологов подключились сейсмологи и геологи. И тут выяснилось, что дыры, выделяющие горячую жидкость, находятся на стыке Тихоокеанской и Североамериканской тектонических плит. И плиты — в активной фазе, движутся навстречу друг к другу.
Подземный толчок
Ученые предупреждают, что когда-нибудь из-за этих дыр может случиться самое мощное землетрясение на планете — магнитудой в 9 баллов.
Сейсмособытие приведет к разрушению каменных зданий и к образованию цунами высотой до 30,5 метра.
Закрытое исследование
Сейчас ученые проводят исследование по этому поводу. Но подробности пока держат в тайне.
Между тем мощное землетрясение произошло в Тихом океане магнитудой 7,0.
Ранее из бездны океана подняли опасную для человечества находку. В каждом образце находились полихлорированные дифенилы (ПХБ). Их синтезировала скандально известная компания Monsanto.
Так, в компании выпускали яд, которым опрыскивали деревья во время войны во Вьетнаме и от которого погибло много людей. Дети родились инвалидами.
«Химический СПИД»
Полихлорированные дифенилы при попадании в организм подавляют иммунитет. У этой болезни даже есть название — «химический СПИД». При попаданиии ПХБ в организм есть опасность получить раковую опухоль. Могут отказать почки У беременных могут родиться дети с патологией.
В организм эти опасные химические вещества попадали с едой.
Исследователи выяснили, что 60% произведенных именно этих химикатов ушло в Мировой океан. И их активно всасывает фитопланктон. И животные — которые проглотили яд — умирают. А их зараженные останки оседают и разлагаются на дне. Такой круговорот химии в океане.
Черный ящик
Между тем на случай глобальной катастрофы установят «черный ящик Земли» размером с автобус. Это гигантский самописец с информацией о нынешней цивилизации, которая будет записываться на случай глобальной катастрофы и исчезновения большей части человечества.
Записи будут фиксировать замеры температур на суше и на море, данные об окислении океанов, содержании углерода в атмосфере, исчезновении видов живых существ, изменениях суши, а также о численности населения, военных расходах стран и потреблении электричества.