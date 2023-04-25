25 апреля
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Жизнь

Закрытое исследование: водолазы на дне океана обнаружили предвестников самого мощного на планете землетрясения

Океанологи обнаружили неизвестные ранее дыры.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Исследователи выяснили, что эти дыры начали активно испускать горячую жидкость, пишет mail.ru.

Дайверы-океанологи обнаружили сотни пугающих дыр. Ими «усеяно» дно Тихого океана. Они «плодятся» группами по три-четыре дыры на квадратный метр и расположены хаотично на глубине до 4 километров.

Аквалангист. Водолаз. Погружение.
Аквалангист. Водолаз. Погружение.
СС0

Исследователи никогда не видели подобного явления.

Прогноз

К исследованию океанологов подключились сейсмологи и геологи. И тут выяснилось, что дыры, выделяющие горячую жидкость, находятся на стыке Тихоокеанской и Североамериканской тектонических плит. И плиты — в активной фазе, движутся навстречу друг к другу.

Подземный толчок

Ученые предупреждают, что когда-нибудь из-за этих дыр может случиться самое мощное землетрясение на планете — магнитудой в 9 баллов.

Сейсмособытие приведет к разрушению каменных зданий и к образованию цунами высотой до 30,5 метра.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Закрытое исследование

Сейчас ученые проводят исследование по этому поводу. Но подробности пока держат в тайне.

Между тем мощное землетрясение произошло в Тихом океане магнитудой 7,0.

Ранее из бездны океана подняли опасную для человечества находку. В каждом образце находились полихлорированные дифенилы (ПХБ). Их синтезировала скандально известная компания Monsanto.

Так, в компании выпускали яд, которым опрыскивали деревья во время войны во Вьетнаме и от которого погибло много людей. Дети родились инвалидами.

«Химический СПИД»

Полихлорированные дифенилы при попадании в организм подавляют иммунитет. У этой болезни даже есть название — «химический СПИД». При попаданиии ПХБ в организм есть опасность получить раковую опухоль. Могут отказать почки У беременных могут родиться дети с патологией.

В организм эти опасные химические вещества попадали с едой.

Исследователи выяснили, что 60% произведенных именно этих химикатов ушло в Мировой океан. И их активно всасывает фитопланктон. И животные — которые проглотили яд — умирают. А их зараженные останки оседают и разлагаются на дне. Такой круговорот химии в океане.

Черный ящик

Между тем на случай глобальной катастрофы установят «черный ящик Земли» размером с автобус. Это гигантский самописец с информацией о нынешней цивилизации, которая будет записываться на случай глобальной катастрофы и исчезновения большей части человечества.

Записи будут фиксировать замеры температур на суше и на море, данные об окислении океанов, содержании углерода в атмосфере, исчезновении видов живых существ, изменениях суши, а также о численности населения, военных расходах стран и потреблении электричества.

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