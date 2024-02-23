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Жизнь

Американский космический аппарат впервые за полвека сел на Луну

Беспилотный посадочный модуль миссии IM-1 под названием «Одиссей» (Odysseus), разработанный компанией Intuitive Machines, сел на поверхность Луны вечером 22 февраля, сообщило NASA.

Лунное полутеневое затмение
Лунное полутеневое затмение
Наблюдательный Барнаул

«Одиссея» с Земли запустили 15 февраля при помощи ракеты SpaceX Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Чтобы добраться до Луны, космическому аппарату понадобилось восемь дней.

Вскоре после посадки «Одиссея» центр управления полетом получил сигналы с поверхности Луны. Однако затем возникли неполадки со связью и только через два часа Intuitive Machines сообщила, что космический корабль «встал в вертикальное положение и начал отправлять данные».

«Одиссей» стал первым космическим аппаратом американского производства, высадившимся на Луне с 1972 года, когда там побывала миссия «Аполлон-17» с астронавтами. Глава NASA Билл Нельсон назвал миссию «Одиссея» «триумфом для человечества».

«Сегодня впервые за полвека Америка вернулась на Луну», — сказал он.

Ранее altapress.ru рассказывал, как микролуние 24 февраля повлияет на людей.

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