Американцы наблюдали, как распалась на 75 частей советская ракета

Третья ступень запущенной в 1991 году советской ракеты «Циклон-3» 12 февраля распалась на 75 частей в космосе.

Информацию предоставили в американской военно-воздушной эскадрилье. В этом подразделении специально следят за рукотворными объектами на орбите.

Причину разрушения военные не назвали, однако отметили, что оно точно не было вызвано «встречей» с другим кружащим в околоземном пространстве объектом, пишет «Росбалт».

«Циклон» — ракета легкого класса, разработанная украинским КБ «Южное» в 1970-х годах.

Ранее сообщалось, что российский спутник-«матрешка» стал преследовать американский шпионский аппарат. Российский космический корабль разделился на два модуля как матрешка и они начали маневрировать в направлении американского спутника вскоре после выхода на орбиту в ноябре, время от времени перемещаясь в пределах 100 миль от него.