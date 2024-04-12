Аналитики назвали самого популярного члена британской королевской семьи

Кейт Миддлтон пробует себя в боксе.

Первое место занимает Кейт Миддлтон — супруга наследника британского престола принца Уильяма.

Сам принц занимает второе место.

Неожиданно популярной оказалась и принцесса Анна — старшая сестра короля Карла III, указывает Lenta.ru.

Сам монарх в тройку лидеров не попал, но популярность среди британцев его растет.

Ранее британская королева дала редкий комментарий по поводу самочувствия Кейт Миддлтон. Королева Камилла

рассказала, что принцесса Уэльская рада поддержке, которую ей оказывают, после новости о раке.

Камилла получила розу и плакат с изображением сердец для Кейт Миддлтон. Она обещала передать подарки принцессе. Все это происходило на фермерском рынке Шрусбери.

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