Британская королева дала редкий комментарий по поводу самочувствия Кейт Миддлтон

Королева Камилла дала редкий комментарий о принцессе Кейт Миддлтон, у которой диагностировали рак, пишет The Sun .

Королева рассказала, что принцесса Уэльская рада поддержке, которую ей оказывают, после новости о раке.

Камилла получила розу и плакат с изображением сердец для Кейт Миддлтон. Она обещала передать подарки принцессе, указывает Газета.Ru.

Все это происходило на фермерском рынке Шрусбери.

Ранее стало известно, как принц Уильям отреагировал на смертельную болезнь супруги. Принцу Уильяму трудно справиться с навалившимися на королевскую семью тяготами.

Принца Уильяма охватил ужас из-за смертельной болезни Кейт Миддлтон.

Пока он с трудом справляется со всеми тяготами, которые легли на его плечи. С одной стороны, он испытывает гордость за свою жену — по его мнению, Кейт проявила стойкость и отвагу, объявив подданным свой диагноз. С другой стороны, наследник престола эмоционально подавлен.

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