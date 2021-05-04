4 мая
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Жизнь

Аналитики предупредили о новой схеме мошенничества с детскими выплатами

Мошенники используют тему с выплатами на школьников, анонсированными президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы похищать личные данные россиян, сообщили аналитики «Роскачества».

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

«Детали выплат пока не были обнародованы. Этим могут воспользоваться мошенники, которые уже охотно предлагают получить детские выплаты», — говорится в сообщении «Роскачества».

Там отметили, что аферисты отправляют на почту сообщения с предложением получить 10 тыс. рублей.

В результате мошенники похищают личные данные россиян, когда те переходят по вредоносным ссылкам.

Рекомендации

Аналитики советуют не вводить пароль от сервиса «Госуслуги» на незнакомых сайтах, пишет ura.ru. Также нельзя отправлять фото и скрины документов непроверенным источникам.

Поручение

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в августе единовременно выплатить по 10 тыс. рублей семьям, в которых есть дети от шести до 18 лет.

По подсчетам Минтруда, деньги получат 17 миллионов семей с детьми школьного возраста. Чтобы получить 10 тысяч, нужно подать заявление в МФЦ, отделении ПФР или в органах соцзащиты — письменно или онлайн.

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