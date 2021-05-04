Аналитики предупредили о новой схеме мошенничества с детскими выплатами

«Детали выплат пока не были обнародованы. Этим могут воспользоваться мошенники, которые уже охотно предлагают получить детские выплаты», — говорится в сообщении «Роскачества».
Там отметили, что аферисты отправляют на почту сообщения с предложением получить 10 тыс. рублей.
В результате мошенники похищают личные данные россиян, когда те переходят по вредоносным ссылкам.
Рекомендации
Аналитики советуют не вводить пароль от сервиса «Госуслуги» на незнакомых сайтах, пишет ura.ru. Также нельзя отправлять фото и скрины документов непроверенным источникам.
Поручение
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в августе единовременно выплатить по 10 тыс. рублей семьям, в которых есть дети от шести до 18 лет.
По подсчетам Минтруда, деньги получат 17 миллионов семей с детьми школьного возраста. Чтобы получить 10 тысяч, нужно подать заявление в МФЦ, отделении ПФР или в органах соцзащиты — письменно или онлайн.