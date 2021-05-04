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Политика

Путин поручил выплатить детям до 18 лет по десять тысяч рублей

Владимир Путин поручил правительству в августе единовременно выплатить по десять тысяч рублей семьям, в которых есть дети от шести до 18 лет, пишет РИА «Новости».

Сергей Глазьев (слева) и Владимир Путин.
Сергей Глазьев (слева) и Владимир Путин.
glazev.ru

Особый порядок выплат будет для школьников-инвалидов.

Впервые о выплатах президент заявил во время послания Федеральному посланию. О проделанной работе правительство должно будет отчитаться до 1 сентября.

По подсчетам Минтруда, деньги получат 17 миллионов семей с детьми школьного возраста. Чтобы получить 10 тысяч, нужно подать заявление в МФЦ, отделении ПФР или в органах соцзащиты — письменно или онлайн.

Напомним, в послании Федеральному собранию Путин также объявил о введении с июля выплаты в размере 5650 рублей в месяц детям из неполных семей в возрасте от восьми до 16 лет.

Также он поручил оплачивать больничные по уходу за ребенком до семи лет в полном объеме. Помимо этого, беременные женщины, оказавшиеся в сложной материальной ситуации, будут получать 6350 рублей в месяц.

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