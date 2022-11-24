24 ноября
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Жизнь

Аналоги TikTok и Instagram* вскоре могут появиться в России

Правительство рассмотрело и предварительно одобрило несколько проектов по импортозамещению TikTok, Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и Zoom, сообщает РБК со ссылкой на источники на IT-рынке.

TikTok.
TikTok.
CC0

Как сообщает РБК, индустриальный центр компетенций по направлению «коммуникационные сервисы» одобрил пять представленных проектов по импортозамещению иностранных соцсетей и платформ.

Например, функции Instagram будет выполнять соцсеть Looky. Аналогом TikTok будет соцсеть Sunlight Play. Вместо Zoom появятся TrueConf Enterprise 2.0 и Dion.

Предварительно одобрили проект корпоративной почтовой системы на импортонезависимой платформе «Почта 2.0».

Однако гранты проекты еще не получили. Если разработчикам откажут в выделении средств, им придется либо дорабатывать продукты, либо вовсе от них отказаться.

Кроме Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), гранты может выделять «Сколково».

Представитель фонда «Сколково» сообщил, что они пока не получают заявки на гранты и в целом «не вправе разглашать названия компаний и суммы грантов».

Ранее Берлускони завел TikTok, чтобы рассказать анекдот про себя, Папу Римского и Путина.

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